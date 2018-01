بالفيديو.. 15 قتيلاً بانهيارات طينية في كاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس، إن رجال الإنقاذ في الولاية عملوا طوال الليلة قبل الماضية على انتشال الأشخاص الذين حاصرتهم سيول وتدفقات طينية بمقاطعة سانتا باربره، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وتدمير منطقة سكنية ساحلية.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى قد يرتفع مع مواصلة رجال الإنقاذ بحثهم عن ضحايا معظمهم في منطقة مونتيسيتو الراقية، حيث اجتاحت الأوحال منازل وغطت طرقاً سريعة وجرفت مركبات.

وقال بيل براون قائد شرطة سانتا باربره لتلفزيون (سي.بي.إس): «لا نعلم عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين». وأضاف: «نعلم بوجود البعض، وما زلنا نشق طريقنا إلى مناطق محددة في مونتيسيتو والمناطق المجاورة لتحديد إن كان لا يزال هناك أشخاص وما إذا كانوا على قيد الحياة». وعمل رجال الإنقاذ على مدى الليلة قبل الماضية للبحث عن ضحايا بين أنقاض عشرات المنازل التي دمرت ونجحوا باستخدام طائرات هليكوبتر في انتشال أكثر من 50 شخصاً من الوحل.

وقالت الناطقة باسم مركز المعلومات المشترك في مقاطعة سانتا باربره، يانيريس مونيز «نعثر باستمرار على أشخاص». وأضافت: «كانت لدينا طائرة هليكوبتر وعدة أطقم عملت طوال الليل ومع طلوع النهار سنكون قادرين على تكثيف عمليات البحث». وتقطعت السبل بنحو 300 شخص في أحد الأودية، وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ حاولت إنقاذهم باستخدام طائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الأميركي.

وأصدرت السلطات أوامر بأن يخلي 7000 من سكان سانتا باربره المنطقة وطلبت من 23 ألفاً آخرين مغادرة منازلهم طوعاً، بعضهم للمرة الثانية منذ ديسمبر.

وقالت آمبر آندرسون الناطقة باسم إدارة الإطفاء في سانتا باربره، إن ما بين 10 و15 في المئة فقط من السكان استجابوا لأوامر الإخلاء الإلزامية.

“It was just a baby, four feet down in the mud in nowhere.”



This survivor tells how he helped rescued a baby after a mudslide swept through his neighbourhood in California. pic.twitter.com/Ixrju5Wd7c