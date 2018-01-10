ترامب يخضع لفحوص طبية وسط شائعات عن أهليته

يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب (71 عاماً) لفحوصات طبية نهاية الأسبوع الحالي في أحد المستشفيات العسكرية في ضاحية واشنطن، وسط شائعات لا تنتهي حول أهليته العقلية للبقاء في المنصب.

لكن منتقديه الذين يتساءلون عن صحته العقلية كما مؤيديه الذين يشجبون الهجمات الخبيثة سيصابون بخيبة أمل، إذ تقتصر الفحوصات الطبية على الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول. ولن يخضع الرئيس الذي وصف نفسه في صيغة غريبة بأنه «عبقري مستقر» لفحص نفساني. ورغم إعلان طبيبه الشخصي هارولد بورنشتاين خلال الحملة الانتخابية، في لفتة فولكلورية اكثر مما هي علمية، أن ترامب سيكون «الرئيس الذي يتمتع بأفضل صحة على الإطلاق في حال انتخابه»، إلا أن السؤال ما يزال مطروحا.