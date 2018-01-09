البنتاغون : التلميح بتورط أميركا في هجوم على قاعدة روسية في سوريا لا يستند على واقع

ردت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، مجددا على تقارير روسية اتهمت ضمنا الولايات المتحدة والتحالف الدولي بمساعدة المعارضة في سوريا على شن هجمات على قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب:"إن أي تلميح عن تورط الولايات المتحدة، أو قوات التحالف الدولي في هجوم على قاعدة روسية في سوريا لا يستند على أي واقع وغير مسؤول".

وكانت روسيا قد اعترفت مطلع يناير الماضي بأن طائرات دون طيارات هاجمت مواقع عسكرية لها في سوريا، غير أنها أكدت أن هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية، غير أن تقارير موثقة بالصور أظهرت تدمير سبع طائرات روسية في الهجوم الذي شن على قاعدة حميميم.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية دولة لم تسمها بتزويد مسلحي المعارضة السورية بقدرات تكنولوجية نوعية، وسارعت وزارة الدفاع الأميركية بالرد أن الطائرات من دون طيار المستخدمة في الهجوم يمكن الحصول عليها بسهولة وهي تباع في الأسواق.

وحميميم هي قاعدة جوية عسكرية روسية، تقع جنوب شرقي اللاذقية على ساحل المتوسط،، وتوجد في مدينة طرطوس الساحلية قاعدة بحرية روسية.

وفي أغسطس 2015، وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في أي وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.

واستخدمت روسيا القاعدة لتنفيذ مهام قتالية ضد فصائل المعارضة السورية .وبعد مرور سنة على التواجد الروسي أعلنت روسيا عزمها توسيع قاعدة حميميم بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.