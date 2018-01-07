فيديو يرصد الكارثة الإيرانية الصينية في البحر

أظهر شريط فيديو التقطه أفراد من خفر السواحل في كوريا الجنوبية، النيران وهي تتصاعد من سفينة نقل نفط إيرانية اصطدمت بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، الأحد.

وتصاعد دخان كثيف من السفينة الإيرانية "سانشي"، التي كانت تحمل 136 ألف طن من المحروقات، حسب ما وثقت اللقطات المصورة.

وقد اشتعلت السفينة "بالكامل" إثر الحادث، الذي وقع على بعد حوالي 300 كلم عن الساحل، وفق ما ذكرت وزارة النقل الصينية.

وأوضحت الوزارة أن طاقم ناقلة النفط يتكون من 32 شخصا، هم 30 إيرانيا واثنان من بنغلادش، واعتبروا جميعا في عداد المفقودين، ولاتزال عمليات الإنقاذ جارية للبحث عنهم.

أما سفينة الشحن الصينية، فقد قالت الوزارة إنها "لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها.

وأرسلت السلطات البحرية الصينية 8 سفن من أجل عمليات البحث والإنقاذ، التي تشارك فيها كوريا الجنوبية أيضا.

وقالت وكالة انباء الصين الجديد أن سول أرسلت سفينة لخفر السواحل وطائرة للمشاركة في هذه العمليات.