فقدان عشرات الإيرانيين في تصادم سفينتين

أعلنت وزارة النقل الصينية عن فقدان 32 شخصا من الأقل من بينهم 30 إيرانيا، الأحد، بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي، بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النار، وفق ما أعلنت وزارة النقل الصينية.

وعلى إثر الحادث الذي وقع السبت نحو الساعة (12:00 ت غ)، أعلنت الوزارة في بيان فقدان أثر ناقلة نفط كانت تنقل 136 ألف طن من النفط، وعلى متنها طاقما من 32 شخصا هم 30 إيرانيا واثنان من بنغلادش.

وأشارت إلى أن سفينة الشحن الصينية "لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها. وأوضحت الوزارة أن الحريق مستمر في ناقلة النفط العائمة، وشوهدت بقع نفطية على سطح المياه. وقالت ان عمليات الانقاذ مستمرة. ووقع الحادث على بعد حوالي 160 ميلا بحريا (300 كلم) شرقي مصب نهر يانغتسي غير البعيد عن مدينة شنغهاي شرقي الصين.

وظهرت في لقطات بثها التلفزيون الحكومي الصيني السفينة وهي تشتعل وتلفها أعمدة من الدخان الكثيف.

وناقلة النفط "سانشي" ترفع العلم البنمي، ويبلغ طولها 274 مترا. وهي تعمل لحساب الشركة الإيرانية "برايت شيبينغ"، وكانت متوجهة إلى كوريا الجنوبية لتسليم شحنتها، كما ذكرت وزارة النقل الصينية. أما سفينة الشحن الصينية فترفع علم هونغ كونغ، وتنقل 64 ألف طن من الحبوب. وقالت وزارة النقل الصينية إنها "لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها. وأرسلت السلطات البحرية الصينية 8 سفن من أجل عمليات البحث والإنقاذ التي تشارك فيها كوريا الجنوبية أيضا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديد أن سول أرسلت سفينة لخفر السواحل وطائرة للمشاركة في هذه العمليات.