حالة فوضى في المطارات الأميركية .. والسبب ؟

تكدس مسافرون في طوابير طويلة، في عدد من المطارات الأميركية، بسبب عطل أصاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة، وفق ما أوضحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وقالت الإدارة في بيان إن تعطل الشبكة بدأ في حوالي الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش، وتم حله في حوالي الساعة 02:30.

وأضافت أن جميع المطارات عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الإدارة: "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي"، لافتة إلى أنه تم التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة.

ونشر مسافرون قادمون إلى الولايات المتحدة صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي، فيما تأثرت مطارات أخرى أيضا، منها مطار دنفر الدولي.

يذكر أن عطلا مماثلا كان قد أصاب أجهزة الكمبيوتر قبل نحو عام.