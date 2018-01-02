مقتل شرطي وإصابة 3 في مظاهرات إيران

لقي شرطي إيراني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في نجف آباد "وسط البلاد" خلال التظاهرات التي تشهدها إيران منذ ستة أيام، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال مصدر حكومي إن شخصا أطلق النار من سلاح صيد على قوات الأمن ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأفادت مصادر بوقوع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإيرانية ومحتجين في مدينة كرمنشاه، كما ذكرت وسائل إعلام بمقتل 5 متظاهرين في احتجاجات مماثلة في محافظة أصفهان.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم السادس بعد مقتل عشرة أشخاص خلال أكبر مظاهرات منذ الاضطرابات المؤيدة للإصلاح عام 2009.

وعرض مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي حشدا من الناس يهتفون وبعضهم يقول "الموت للدكتاتور" وهم يسيرون في أحد الشوارع.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى "مجموعات متفرقة" من المحتجين في العاصمة طهران وقالت إن السلطات ألقت القبض على زعيم خلية، كما ألقي القبض على المئات.

وقال التلفزيون الرسمي إن متظاهرين حاولوا الاستيلاء على مراكز للشرطة وقواعد عسكرية، دون تقديم أي معلومات تفصيلية.

كما ذكر التلفزيون أن عشرة أشخاص قتلوا في عدة مدن وعرض لقطات للأضرار التي لحقت بالممتلكات. ولم يخض في التفاصيل.