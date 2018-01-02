«كارمن» تقطع الكهرباء عن 60 ألف منزل في فرنسا

تسببت العاصفة الثلجية «كارمن» أمس، في انقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا. وقالت شركة «إنيدي» التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا، أمس، إن العاصفة تتحرك صوب مناطق أخرى. وبعثت الشركة 1500 من موظفيها للعمل على إعادة الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا «برتقاليا» في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمرا نادرا. وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية. وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو 2015 بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.