36 قتيلاً بحادث سير في كينيا

قُتل 36 شخصاً في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة لنقل البضائع على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين كينيا وأوغندا أمس. ووقع الحادث في منطقة ميجا المحاذية لطريق سريع يربط بين مدينتي ناكورو وإلدوريت.

وقال المنسق الإقليمي في منطقة ريفت فالي (الوادي المتصدع) وانياما موسيبا، في تصريحات للصحفيين في موقع الحادث، إن الحافلة كانت قادمة من بلدة بوسيا الحدودية وفي طريقها إلى العاصمة نيروبي، عندما اصطدمت بشاحنة بضائع بالقرب من بلدة ناكورو.

وقال وانياما للصحفيين: «إن الحافلة، التي كانت تسير على منحدر، ربما واجهت عطلا في المكابح، أو أنها تجاوزت السرعة المقررة، أو كان سائقها متعباً. هذه هي الاحتمالات التي ننظر فيها. ولكن، كما ترون، كانت الحافلة تسير في الجانب الخطأ من الطريق».

وذكر الصليب الأحمر الكيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنه تم نقل 18 شخصاً في حالة حرجة إلى مستشفيات مولو وناكورو... بعد وقوع الحادث في ميجا»، مضيفاً أن «آخرين حوصروا داخل الحافلة». ومن بين القتلى 28 من ركاب الحافلة. وقال شاهد عيان يدعى بينسون جاتشوي إن هذا العدد يشمل خمسة أطفال.