أميركا: مقتل شرطي وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار

قتل شرطي وجرح 6 اشخاص بينهم اربعة شرطيين الاحد خلال تصدي قوات الامن "لإخلال بالنظام العام" في حي سكني في احدى ضواحي دنفر، في ولاية كولورادو.

وأعلنت شرطة مقاطعة دوغلاس في تغريدة على تويتر ان المشتبه به الوحيد "اصيب ويعتقد انه قتل" في اطلاق نار على اثر خلاف في احدى شقق مجمع سكني في "هايلاندز بارك"، على بعد حوالى 20 كلم من وسط دنفر (غرب).وجرح جراء اطلاق النار مدنيان واربعة شرطيين، بحسب ما اوضحت الشرطة.

ونقل الجرحى الى مستشفيين في المنطقة، ثلاثة منهم اصاباتهم طفيفة، بحسب ما اوردت صحيفة "دنفر بوست".

وكانت الشرطة حضرت الى المكان في الصباح الباكر بعد اطلاق اعيرة نارية من المبنى. ونشرت فرقة تدخل مدججة بالاسلحة وفرقة لتفكيك الالغام.

وتم اطلاق انذار للحي بكامله، وطالبت الشرطة السكان بعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ.

