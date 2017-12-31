زعيمة المعارضة الإيرانية: الشعب مصمم على إسقاط نظام الإرهاب

اعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط "نظام الإرهاب"، مع اندلاع احتجاجات في عدة مدن ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقالت رجوي في تغريدات لها على موقع "تويتر"، الأحد، إن "إنزال صور خامنئي القبيحة في أرجاء البلاد يبين الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران".

وتابعت المعارضة: "المنتفضون الشامخون الذين أريقت دماؤهم برصاص قوات الحرس، هم شهداء طريق الحرية للشعب الإيراني. أعزي عوائل الشهداء والمواطنين في مدينة درود ومحافظة لرستان البطلة"، في إشارة إلى سقوط عدد من القتلى في الاحتجاجات.

وأضافت رجوي: التحية للمنتفضين الذين أشعلوا فتيل ثالث يوم للانتفاضة العارمة في أرجاء إيران. التحية للمدن البطلة: آمل، كرمانشاه، طهران، شاهين شهر، شهر كرد، أصفهان، تربت حيدريه، أراك، ملاير، زنجان، أردبيل، سمنان، خرم آباد، ساوه، كاشان، بندر عباس، جرجان، تنكابن همدان، قم، كرمان، درود، ياسوج، دزفول، هشتغرد، ساري، الأهواز".

وهددت إيران، الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد متظاهرين يمثلون أكبر تحد للحكومة منذ أعوام.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإيرانيين في أنحاء متفرقة من البلاد منذ يوم الخميس، ضد النخبة الدينية والسياسة الخارجية لإيران في المنطقة، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد وتردي مستويات المعيشة.