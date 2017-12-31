٥ قتلى في تظاهرات إيران وغضب الشارع يربك نظام الملالي

قُتل 5 متظاهرين إيرانيين وجُرح آخرون، إثر إطلاق السلطات الإيرانية، مساء أمس، الرصاص الحي على محتجين غربي إيران.

وفشلت السلطات الإيرانية في إيقاف التظاهرات الشعبية الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتباك النظام الإيراني في طريقة التعامل مع الحراك الشعبي الأكبر ضد السياستين الداخلية والخارجية منذ عام 2009.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة باعتقال المتظاهرين، وكتب على «تويتر»: «هناك الكثير من التقارير بشأن تظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا من فساد النظام، وتبديد ثروة البلاد على تمويل الإرهاب في الخارج».

وأضاف: «الحكومة الإيرانية يتعين أن تحترم حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في الإعراب عن آرائهم. العالم يراقب!». وقال: إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته.

إلى ذلك أعلن اجتماع موسع لممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والقوى الثورية للشعوب غير الفارسية، أمس، في لندن تأسيس الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران.

ودعت القوى الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها إلى الاستمرار في تصعيد التظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن، ودعت شبابها بالداخل إلى الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم أنفسهم والحضور في التظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية.