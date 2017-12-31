أميركا تشدّد تأمين احتفالات العام الجديد

تعهدت إدارات الشرطة في الولايات المتحدة، بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل احتفالات العام الجديد. وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك، أنّها ستعزز الأمن في مكان الاحتفالات الليلة.

وقالت الإدارة على موقعها على شبكة الانترنت: «شرطة نيويورك وشركاؤها المكلفون بإنفاذ القانون سيزيدون عدد مراكز المراقبة في جميع أنحاء تايمز سكوير من أجل المراقبة الاستباقية». وقال مفوض شرطة نيويورك جيمس اونيل، إنه لا توجد حالياً تهديدات مباشرة وذات مصداقية لمدينة نيويورك أو لميدان تايمز سكوير.

وتقوم الشرطة في لاس فيجاس، بنشر فرق رصد وقناصة على الأسطح خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على شريط لاس الشهير، وفق ما أعلن قائد الشرطة جو لومباردو هذا الأسبوع. ومن المقرّر انتشار أكثر من 300 من أعضاء الحرس الوطني و1500 من عناصر الشرطة في لاس فيجاس.

وفي لوس انجليس، سيكون إطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار للاحتفال غير قانوني في جميع أنحاء المدينة، وفق ما ذكرت إدارة شرطة لوس انجليس، وشجعت المواطنين بدلاً من ذلك على حضور الألعاب النارية العامة.

يذكر أنّ الإجراءات الأمنية المشددة تأتي في أعقاب مذبحة الأول من أكتوبر الماضي فى لاس فيجاس بولاية نيفادا، حيث قتل مسلح يطلق النار من مسافة بعيدة من نافذة فندق في الطابق الـ 32 أكثر من 50 شخصاً في مهرجان موسيقى.

بوتين يأمل في تعاون مع ترامب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعاون براغماتي بين بلاده والولايات المتحدة في تمنياته إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة رأس السنة الجديدة، وفق ما أعلن الكرملين أمس. وأوضح الكرملين أن بوتين، الذي وجه تمنياته إلى قادة العالم بمناسبة العام الجديد، أكد لترامب الحاجة الخاصة إلى حوار روسي أميركي بناء لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وتحدث ترامب مراراً عن رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين، فيما يرى مراقبون أنّ روسيا أجهضت طموحات الولايات المتحدة في سوريا وأوكرانيا ولم تقدم دعماً يذكر لواشنطن في حل أزمة كوريا الشمالية. كما تطارد موسكو مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو الأمر الذي نفاه بوتين جملة وتفصيلاً. موسكو - وكالات