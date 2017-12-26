مقتل 20 بتصادم حافلتين في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية أن 20 شخصاً قتلوا أمس، جراء اصطدام حافلة ركاب صغيرة يستقلها أقارب كانوا في طريقهم لحضور احتفالات يوم عيد الميلاد، بحافلة نقل ركاب شمالي البلاد.

وأسفر الحادث، الذى وقع قبيل الفجر، أيضاً عن إصابة 24 شخصاً في بلدة اجو بإقليم لا يونيون، 200 كيلومتر شمالي مانيلا، وفقاً لما ذكره رئيس الشرطة المحلية روي فيلانويفا.

وقتل جميع ركاب حافلة الركاب الصغيرة «جيبني»، التي تعد الوسيلة الأكثر شعبية ين وسائل النقل الجماعي في الفلبين. وقال فيلانويفا إنه يعتقد بأنهم أقارب كانوا يسافرون معاً لحضور قداس عيد الميلاد في كاتدرائية في بلدة ماناواج بإقليم بانجاسينان المجاور. وتابع: «هناك إمكانية أن تكون الحافلة الصغيرة تخطت سيارة أخرى، ومن ثم اصطدمت بالحافلة على الطريق المقابل،