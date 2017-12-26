إيران تؤكد تأييد حكم الإعدام على أكاديمي أدين بالتجسس

أعلن النائب العام الإيراني عباس جعفري دولت أبادي، أمس، أن المحكمة العليا في إيران قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق العالم الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، بعد أن دين بالتجسس لمصلحة إسرائيل. واتهمت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي.

وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا، وهو جامعة طبية في ستوكهولم، بتقديم معلومات لإسرائيل للمساعدة على اغتيال علماء نووين بارزين. واعتقل جلالي في إيران في أبريل 2016، ودين بالتجسس فيما بعد. وتقول منظمة العفو الدولية إنه نفى الاتهامات.

وذكر موقع (ميزان) التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أمس، أن مدعي طهران عباس جعفري دولت أبادي، قال إن المحكمة العليا أيدت أخيراً، الحكم بإعدام جلالي. وذكر الموقع أن دولت أبادي قال إن جلالي اعترف بلقاء عملاء من الموساد بشكل متكرر لتقديم معلومات عن خطط إيران النووية والدفاعية، وعن شخصيات إيرانية، وللمساعدة على زرع فيروسات في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع.

وأذاع التلفزيون الرسمي الإيراني الأسبوع الماضي، ما قال إنها اعترافات جلالي. وقالت زوجته إن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف. كان جلالي في رحلة عمل في إيران عندما اعتقل وأرسل إلى سجن إيفين. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه وضع في حبس انفرادي لمدة ثلاثة أشهر وتعرض للتعذيب.