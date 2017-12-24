بعد الإعصار.. كارثة أخرى تودي بحياة العشرات في الفلبين

في وقت تواجه فيه الفلبين الإعصار "تيمبين" الذي خلف 200 قتيل وعشرات المفقودين، شب حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفلبين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم من العاملين في مركز للاتصالات وذلك حسبما قال مسؤولون بحكومة المدينة اليوم الأحد.

وقال باولو دوتيرتي نائب رئيس بلدية المدينة إن فرص وجود ناجين من بين 37 شخصا مازالوا مفقودين في مركز (إن.سي.سي) التجاري "منعدمة".

وقال دوتيرتي وهو الابن الأكبر للرئيس رودريجو دوتيرتي"فلنصلي من أجلهم". وقالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن الحريق شب يوم السبت في معرض للأثاث في الطابق الثالث بالمركز التجاري وسرعان ما اجتاح شركة في الطابق الأعلى .

وأضافت إن سبب الحريق غير معروف ولكن تحقيقا بدأ لمعرفة السبب.

وقام الرئيس دوتيرتي وابنته سارة دوتيرتي رئيسة بلدية المدينة بزيارة الموقع في ساعة متأخرة من مساء السبت للقاء أقارب المفقودين والناجين.

وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وغادر الإعصار "تيمبين" الفلبين اليوم الأحد مخلفا 200 قتيل وعشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الارضية في جنوب البلاد.

ويواصل رجال الانقاذ البحث عن أكثر من 140 شخصا ما زالوا مفقودين في المقاطعات المتضررة في منطقة مينداناو الجنوبية، وفقا لما ذكرته الشرطة ومسؤولو الإغاثة من الكوارث.

وكان تيمبين قد ضرب مينداناو يوم الجمعة مما ادى الى حدوث فيضانات وانهيارات ارضية اجتاحت مجتمعات بأكملها في المقاطعات المتضررة.

وقال مسؤولون فلبينيون أمس السبت إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات قفزت إلى 200 قتيل .