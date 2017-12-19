ترامب: قادة أميركا السابقون عقدوا اتفاقا ضعيفاً مع إيران

قال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، "الاثنين" إن القادة الأميركيون السابقون عقدوا اتفاقاً ضعيفاً مع إيران، وسمحوا لداعش بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضى بالشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي بشأن الاستراتيجية أن إدارته قامت بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لدعمه الإرهاب.

وأكد الرئيس الأميركي أن استراتيجية الأمن القومى الأميركى ستعمل على مواجهة الفكر المتطرف.

وأتهم ترامب روسيا والصين بالعمل ضد مصالح الولايات المتحدة. وأنهما يريدان صياغة عالم يمثل نقيض القيم والمصالح الأميركية.

كما اتهمت استراتيجية ترامب الصين بمحاولة دفع الأميركيين إلى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ، وروسيا بمحاولة استعادة موقعها كقوة عظمى.

وفيما يختص بالحرب على داعش، قال ترامب "سنلاحق داعش أينما ذهبوا ولن نسمح لهم بدخول الولايات المتحدة"، مؤكدا " قمنا بتسديد ضربة قوية لتنظيم داعش في سوريا والعراق".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستتخذ مع حلفائها كل الخطوات اللازمة لضمان نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.