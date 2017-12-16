قلق «أطلسي» من منظومة صواريخ روسية محظورة

عبر حلف شمال الأطلسي، أمس، عن قلقه إزاء منظومة صواريخ روسية موجهة «كروز» يقول الحلف، إنها قد تنتهك اتفاقية أبرمت خلال الحرب الباردة تحظر مثل هذا النوع من الأسلحة. وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاماً لإطلاق صواريخ كروز من الأرض قادرة على بلوغ مدى محظور بمقتضى معاهدة أبرمت في 1987، وهو ما قد يجعل روسيا قادرة على توجيه ضربة نووية خاطفة لأوروبا.

وقال حلف شمال الأطلسي في بيان: «رصد الحلفاء نظاماً صاروخياً روسيا يثير مخاوف شديدة، يطالب الحلف روسيا بالرد على هذه المخاوف بشكل موضوعي وشفاف، وأن تنخرط في حوار تقني مع الولايات المتحدة».

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الحلف كاي بايلي هاتشيسون في بيان منفصل: «يثير التصرف الروسي مخاوف شديدة». وتنفي موسكو انتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة في 1987.

وجاء في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في أبريل أن واشنطن أكدت في 2016 أنّ روسيا تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدة المتمثلة في عدم «امتلاك أو إنتاج أو اختبار» أي صاروخ موجه ينطلق من الأرض يتراوح مداه بين 500 كيلو متر إلى 5500 كيلو متر، أو «امتلاك أو إنتاج أنظمة إطلاق لمثل هذه الصواريخ».