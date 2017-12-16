«الأوروبي» يوافق على بدء المرحلة التالية من «بريكست»

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أمس، موافقة دول التكتل على بدء المرحلة التالية من مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد التوصل الى اتفاق مع لندن بهذا الشأن.

وقال توسك على موقع «تويتر»: «قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على الانتقال الى المرحلة الثانية من محادثات بريكست، نهنئ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأثنوا على التقدم الكافي الذي أحرز في الملفات المتصلة حصراً بالانفصال، أي مصير المواطنين المغتربين بعد «بريكست» ومستقبل الحدود المادية بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية والفاتورة المالية لبريكست».

بدوره، أوضح مسؤول أوروبي رفيع، أنّه بعد هذا الضوء الآخر، يتوقع أن تطرح المفوضية الأوروبية في 20 ديسمبر الجاري مشروع مذكرات للتفاوض، يتيح بدء مرحلة المفاوضات الجديدة اعتباراً من يناير.

من جهتها، أكّدت ماي في تغريدة على تويتر، أنّه تم إنجاز «خطوة مهمة» على طريق بريكست، مضيفة: «اليوم يشكّل خطوة مهمة على طريق خروج من الاتحاد هادئ ومنظم وصياغة شراكة مستقبلية وثيقة وخاصة». وأعربت ماي عن شكرها لتوسك ولرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

إلى ذلك، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن ارتياحها إزاء ختام المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل، أمس، عقب قمة الاتحاد في بروكسل: «بذلك تبدأ مرحلة عمل أصعب من التي مضينا فيها»، مرحبة بالتعاون الجيد للدول المتبقية في الاتحاد في المفاوضات، معربة عن تفاؤلها إزاء استمرار هذا التعاون.

وتتناول أولى المناقشات الفترة الانتقالية التالية للموعد الفعلي للانفصال البريطاني المقرر في 29 مارس 2018، إلّا أنّ المفاوضات بشأن شراكة تجارية في المستقبل في الفترة التالية للمرحلة الانتقالية لن تبدأ قبل الربيع. وسيتبنى الأعضاء الـ27 خطوطاً توجيهية جديدة أثناء قمتهم في مارس، وفق ما أوضح في النص الذي أقرّ أمس الجمعة.