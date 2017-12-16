الانتخابات الرئاسية الروسية 18 مارس المقبل

حدّد المجلس الاتحادي الروسي، أمس، 18 مارس 2018 والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لضم القرم، موعداً للانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لولاية جديدة فيها. وأعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري اندري كليشاس لوكالات الأنباء الروسية، أنّ مشروع القانون الذي أقره المجلس الاتحادي سينشر الاثنين المقبل موعد بدء حملة انتخابية لمدة ثلاثة أشهر. ويصادف 18 مارس الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع معاهدة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بعد يومين على استفتاء اعتبره الغرب وكييف مخالفاً للقانون. وكان بوتين أعلن خلال زيارة إلى مصنع في نيجني نوفغورود فولغا الأسبوع الماضي ترشحه لولاية رئاسية رابعة، في اقتراع يعتبر المرشح الأوفر حظاً فيه، إذ من المستبعد أن يتمكن منافسه الأساسي اليكسي نافالني من المضي قدماً في حملته، بعد إدانته أمام القضاء.