هايلي: لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لها ارتباط بإيران

دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديد الإيراني، مؤكدة أن الاتفاق النووي مع إيران لم يحسن أي شيء في الشق الأمني الذي يخصنا.

وأضافت هايلي أن إيران أساءت فهم الاتفاق النووي لأنها تنتهك القرارات الدولية وتعزز نفوذها عبر دعم وكلائها في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن إيران صدّرت أسلحة وقوارب محملة بالمتفجرات لميليشيات الحوثي في اليمن وأنه لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لها ارتباط في إيران.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنه لا يمكن السماح للنظام الإيراني أن يستمر في سياسته في المنطقة، مضيفة أن "البنتاغون يعمل مع شركائنا لمواجهة التهديد الإيراني وسنتكفل بالضغط الدبلوماسي".

أكدت هايلي أن الصاروخ الذي أُطلق على الرياض قصير المدى لكنه خطير إذا استُخدم على أهداف كالعاصمة السعودية وأن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على السعودية مصنوع في إيران.