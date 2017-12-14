واشنطن تعلن عن أدلة تثبت تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ

كشفت مصادر عسكرية أميركية، "الأربعاء"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تعلن أدلة تثبت أن إيران زودت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بصواريخ، مثل التي أُطلقت اخيراً على المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن واشنطن ستعلن عن هذه الأدلة، "الخميس"، في مقر وكالة الاستخبارات العسكرية في واشنطن.

وأضافت المصادر أن الأدلة تتضمن أجزاء فعلية من أحد الصواريخ، وذلك بعدما اتهم مسؤولون أميركيون إيران بتزويد ميليشيات الحوثي الإيرانية بالصواريخ.

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أعلن أن الصاروخ الباليستي الذي انطلق من اليمن واعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي في الرياض، في 4 نوفمبر، إيراني الصنع، مؤكداً أن الصواريخ التي يمتلكها ميليشيات الحوثي الإيرانية الآن لم تكن في ترسانة الجيش اليمني. واعتبرت السعودية أن تزويد إيران للحوثيين بصواريخ "عدوان عسكري مباشر".