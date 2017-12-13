الإمارات تدين اعتداء مانهاتن وتدعو لتكاتف دولي في مواجهة الإرهاب

دانت دولة الإمارات الانفجار الإرهابي الذي استهدف، أول من أمس، محطة «بورت أوثوريتي» الرئيسية للحافلات بوسط ضاحية مانهاتن، المركز التجاري لمدينة نيويورك الأميركية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأميركية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

ووجه الادعاء الأميركي في نيويورك، أمس، تهماً جنائية اتحادية لرجل من بنغلادش متهم بتفجير قنبلة في محطة الركاب في مانهاتن. ووجه الادعاء في شكوى جنائية إلى محكمة اتحادية تهماً ضد عقائد الله (27 عاماً) تشمل تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية واستخدام سلاح دمار شامل وتفجير مكان عام وتدمير ممتلكات بالتفجير واستخدام أداة مدمرة.

وقال مسؤولان كبيران في شرطة بنغلادش: إن الشرطة تستجوب زوجة عقائد الله. ولم يقدم المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أي تفاصيل عن الاستجواب، لكنهما قالا إن الزوجين لديهما طفل يبلغ من العمر ستة أشهر. وقال أحد مسؤولي الشرطة: «عثرنا على زوجته ووالديها في داكا. نقوم باستجوابهم». وأفاد مسؤول ثالث يدعى محيي الدين محمود أن السلطات في بنغلادش بدأت السعي لتعقب عائلة عقائد الله سريعاً بعد بث نبأ الهجوم وأنها عثرت في البداية على قريب له.