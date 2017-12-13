قتيل و18 جريحاً إثر انفجار بمصب غاز في النمسا

قتل شخص وأصيب 18 آخرون، أمس، إثر انفجار في مصب بومغارتن الغازي في شرق النمسا، وأثار مخاوف من حصول اضطرابات في تزويد إيطاليا وكرواتيا بالغاز.

وقع الانفجار الناجم عن حادث، بحسب الشرطة، في مصب برومغارتن بالقرب من الحدود السلوفاكية وتلاه حريق «تمت السيطرة عليه بسرعة» لكن ألسنة النيران كانت بادية على بعد كيلومترات عدة، بحسب شهود.

وقال توماس هوليك وهو أحد سكان قرية سلوفاكية على الحدود، «سمعت انفجاراً قوياً وأعتقد في البدء أن الأمر يتعلق بحادث طيران ثم رأيت نيراناً هائلة».

وأكدت ناطقة باسم الصليب الأحمر في النمسا أن الحصيلة بلغت قتيلاً و18 جريحاً واحد منهم إصابته بالغة.

ومصب برومغارتن هو المصب الرئيسي لتوزيع الغاز القادم من روسيا والنروج في النمسا وتبلغ طاقته السنوية 40 مليار متر مكعب.

وأعلن عملاق النفط الروسي «غازبروم» الذي يعتبر أحد أبرز مزودي المصب أن «العمل جار لإعادة توزيع تدفق الغاز»، إثر الحادث وأكد «بذل كل الجهود من أجل ضمان وصول الغاز إلى الزبائن».

كما أعلنت إيطاليا «حالة الطوارئ» في إمداداتها بالغاز الطبيعي، في أعقاب الانفجار. وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في موقعها الإلكتروني «تمشياً مع الإجراءات التنظيمية الأوروبية وخطة الطوارئ الوطنية أعلنت الوزارة حالة الطوارئ».

واعتبر وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا أن هذا الحادث أكد الحاجة إلى تنويع إمدادات الغاز لإيطاليا باستخدام «خط الأنابيب الأيدرياتيكي»، الذي ينقل الغاز عبر البحر الإيدرياتيكي إلى غرب أوروبا، ويعارض هذا الخط السياسيون المحليون ومجموعات الخضر.