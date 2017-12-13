فرنسا ترفض توسع إيران نحو «المتوسط»

انتقد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الأطماع الإقليمية الإيرانية قائلاً: إن باريس لا تقبل توسع طهران العسكري إلى البحر المتوسط، واتهم روسيا بالتقاعس عن استخدام نفوذها لدفع محادثات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة والحد من العنف.

وفي مقابلة مع محطة «فرانس2» التلفزيونية ضمن فيلم وثائقي عن الرئيس السوري بشار الأسد، قال الوزير الفرنسي: إن الوقت حان كي تتعاون موسكو وطهران مع مجلس الأمن لإنهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ ستة أعوام. وأضاف أن «الوجود الإيراني والرغبة في إقامة محور من المتوسط إلى طهران (أقول) لا». وأضاف: «إن إيران تجلب فصائل مسلحة تابعة لها وتدعم حزب الله. ينبغي أن تعود سوريا دولة ذات سيادة مرة أخرى وهذا يعني (دولة) مستقلة عن أي ضغوط وأي وجود لبلدان أخرى على (أراضيها)».

وقال في إشارة إلى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة: «إذا كان باستطاعتكم استدعاء الأسد إلى سوتشي فبوسعكم أيضاً إبلاغه (بضرورة) وقف (القصف) والسماح بوصول المساعدات للجميع».

ورأى الوزير أن روسيا لا تفعل ما يكفي، مشيراً إلى أن «اللاعبين الرئيسيين في هذا الشأن هما روسيا وإيران. عليهما استخدام ثقلهما لقيادة حل سياسي مع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن» وأكد مجدداً أن الأسد ليس هو الحل. وأضاف: «إنه همجي لكنه موجود هناك لذلك ينبغي أن نبدأ العملية التي تؤدي إلى دستور (جديد) وانتخابات تحت (إشراف) الأمم المتحدة». ومضى قائلاً: «يصعب عليَّ تخيل أن الناس الذي عانوا كثيراً يعتبرونه جزءاً من الحل».