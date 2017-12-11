السلطات الأميركية: انفجار مانهاتن محاولة هجوم إرهابي

قال رئيس بلدية نيويورك إن الانفجار الذي هز محطة بورت أوثوريتي في مانهاتن بنيويورك صباح اليوم الاثنين "محاولة هجوم إرهابي".

وأفاد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو بأنه لا توجد وقائع أخرى معروفة وبأن المشتبه به تصرف بمفردة على ما يبدو.

وقالت الشرطة إن مشتبها به أصيب وإنها تحتجزه حاليا لكن لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في أحد أكثر مراكز النقل في المدينة ازدحاما ساعة الذروة الصباحية.

ونقلت قناة (دبليو.ايه.بي.سي) التلفزيونية المحلية عن مصادر من الشرطة قولها إنه يحتمل أن تكون قنبلة انفجرت في إحدى الأنابيب في ممر تحت الأرض في محطة بورت أوثوريتي. وذكر تلفزيون (دبليو.بي.آي.إكس) نقلا عن مصادر إن رجلا "ربما يحمل عبوة ناسفة أخرى" اعتقل في محطة مترو الأنفاق.

وقالت محطة بورت أوثوريتي في بيان على تويتر إن محطة الحافلات أغلقت مؤقتا.

وقال مرتاد للمحطة يدعى دييجو فيرنانديز "كان هناك تدافع في الدرج للخروج... الجميع كان خائفا ويركض ويصرخ".

وذكرت وسائل إعلام محلية والبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالحادث.