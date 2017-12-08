حرائق كاليفورنيا تجبر 200 ألف شخص على الفرار

أغلقت السلطات مئات المدارس في منطقة لوس أنجليس أمس، بعد أن أدت حرائق الغابات المستعرة إلى إلحاق دمار بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية مجبرة نحو 200 ألف شخص على الفرار ومدمرة مئات المنازل. وأعلنت منطقة لوس أنجليس التعليمية، وهي ثاني أكبر منطقة تضم طلاباً في البلاد والذين يتجاوز عددهم 640 ألف طالب، أنها أغلقت ما لا يقل عن 265 من مدارسها التي يبلغ عددها نحو 1100 مدرسة.

وأُغلقت أيضاً عشرات المدارس في مقاطعة فينتورا المجاورة حيث أدى أكبر حرائق المنطقة والذي يُطلق عليه اسم توماس إلى تفحّم أكثر من 95 ألف فدان. وقالت المنطقة التعليمية التي تضم نحو 17 ألف طالب إنها تأمل بإعادة فتح المدارس يوم الاثنين. وقد تصل سرعة رياح سانتا أنا الجافة التي تهب من صحراء كاليفورنيا صوب الغرب إلى 130 كيلومتراً في الساعة أمس.

وقال تحذير أرسله جهاز الطوارئ في لوس انجليس «الرياح القوية خلال الليل تثير خطراً بالغاً يتمثل في نشوب حرائق».

وفي منطقة سان فيرناندو فالي الواقعة شمالي لوس انجليس دمر حريق يُطلق عليه اسم كريك ما لا يقل عن 30 منزلاً وأتى على أكثر من 12 ألف فدان كما أجبر السلطات على إخلاء 2500 منزل وكذلك مركز للاستشفاء. كما هدد حريق آخر يطلق عليه اسم راي أكثر من خمسة آلاف منزل ومبنى شمال غربي لوس انجليس.

وأجبر حريق سكيربول في لوس انجليس مئات السكان في التلال التي تكسوها الأشجار قرب حي بيل-إير الراقي على ترك منازلهم كما دمر أكثر من 150 فداناً.

عرض روسي

في موسكو، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة الأميركية في إخماد الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

ونقل المكتب الصحفي للوزارة عن نص البرقية التي بعثها الوزير فلاديمير بوتشكوف إلى مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية: «أبلغونا إذا كانت فائدة للولايات المتحدة من مشاركة قوات وسائل وزارة الطوارئ الروسية في مكافحة الكارثة الطبيعية».

فيضانات

وفي بانكوك قال مسؤولون أمس إنه تم إعلان معظم منطقة جنوب تايلاند منطقة كوارث، وذلك عقب أن أودت الفيضانات بحياة 15 شخصاً على مدار الأسبوعين الماضيين. وذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها إن جميع الضحايا غرقوا.

وقالت الإدارة إن الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ نوفمبر الماضي أثرت بصورة سلبية على أكثر من 5. 1 مليون شخص في أنحاء الأقاليم الواقعة بجنوب تايلاند، حيث ارتفع مستوى المياه في بعض المناطق إلى مترين. وتوقّعت هيئة الأرصاد استمرار هطول الأمطار في جنوب البلاد حتى الأحد المقبل.