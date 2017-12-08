ناشر بيانات الأمير جورج متهم بالإرهاب

وجهت المحكمة الجزئية في المملكة المتحدة تهمة التواطؤ مع إرهابيين لرجل نشر البيانات المدرسية للأمير جورج، نجل الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني.

وذكرت صحيفة «الإندبندت» نقلاً عن مصادر بالمحكمة أن المتهم ويدعى حسنين راشد (31 عاماً) نشر صورة للأمير الصغير وعنوان مدرسته على تطبيق الرسائل المشفرة «تليغرام». كما اتُهم راشد أيضا بنشر تعليقات أخرى يمكن أن تساعد المتطرفين على تحديد أهداف في المملكة المتحدة، بما في ذلك الملاعب الرياضية. وكشف الادعاء العام للمحكمة عن أن راشد كان يخطط.

بالإضافة إلى ذلك للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. ولم يتحدث راشد الذي اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب في لانكشاير في 22 نوفمبر الماضي إلا لتأكيد اسمه وعنوانه أثناء جلسة الاستماع. ووجهت إليه تهمة إعداد أعمال إرهابية تتعلق بتطلعاته المزعومة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ومساعدة الآخرين على إعداد أعمال إرهابية بتعليقاته على تطبيق تليغرام. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى له في 20 ديسمبر الجاري. لندن - وكالات