إحباط مخطط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية

أحبطت الشرطة البريطانية مخططاً لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي. واتهمت شرطة لندن شخصين بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، حيث عقدت جلسة استماع إليهما في لندن. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وسائل إعلام بريطانية أنهما يواجهان اتهامات تتعلق بالإرهاب، بعد أن خططا لاغتيال ماي. وتضمنت المؤامرة تفجير قنبلة عند بوابات «10 داونينغ ستريت»، مقر مكتب رئيسة الوزراء، قبل أن ينطلقا لطعن ماي. ورفض الناطق باسم ماي مناقشة تفاصيل المؤامرة المزعومة، بيد أن صحفاً عدة ذكرت أن شابين اعتقلا في لندن وبرمنغهام الأسبوع الماضي لتخطيطهما لقتل رئيسة الوزراء. وذكرت الشرطة أن الشابين، نعيمور زكريا رحمن (20 عاماً)، ومحمد عاقب عمران (21 عاماً)، اتهما بالتخطيط لشن هجمات إرهابية، ومثلا أمام محكمة ويستمنستر الجزئية أمس.

وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود إنه «تمّ إحباط 22 مؤامرة إرهابية» منذ اغتيال جندي في شارع بلندن في مايو 2013، تسعة منها منذ الاعتداء الذي وقع على جسر وستمنستر في مارس وأمام البرلمان.

وتحدثت الوزيرة أمام النواب بعد نشر تقرير عن تعامل الشرطة والاستخبارات البريطانية مع الهجمات.

وأعلنت شرطة لندن أن «المملكة المتحدة تواجه تهديداً إرهابياً قوياً متعدد الأبعاد، يتطور بسرعة ويعمل على نطاق ووتيرة لم يسبق أن حصلت من قبل». وأضافت: «هناك حالياً أكثر من 500 تحقيق في مكافحة الإرهاب، تشمل أكثر من 3000 شخص»، مشيرةً إلى أن «أكثر من 20 ألف شخص تم التحقيق معهم سابقاً بتهم الإرهاب».

وأودت سلسلة اعتداءات هذا العام، من بينها أربعة تبنّاها تنظيم داعش، بحياة 36 شخصاً، وأصابت نحو 200 آخرين. وذكرت تقارير أن ثلاثة جناة كانوا معروفين لدى أجهزة المخابرات.