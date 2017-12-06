تيلرسون: إيران تزعزع استقرار الشرق الأوسط

أكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون أن التصرفات الإيرانية تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقبل غداء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد تيلرسون أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه أوروبا ليقدم دعماً علنياً للحلفاء الأوروبيين الذين يشعرون بالقلق من السياسة الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب. وقال «الشراكة بين أميركا والاتحاد الأوروبي تستند إلى قيم وأهداف مشتركة للأمن والرخاء على جانبي المحيط الأطلسي ونحن لا نزال ملتزمين بذلك».

وفي سياق آخر، دافع تيلرسون عن أسلوب إدارته للشؤون الخارجية خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية.

وفي أول تصريحاته منذ أن تحدثت تقارير الأسبوع الماضي عن اعتزام البيت الأبيض إقالته من منصبه قال تيلرسون إنه رغم انتقادات قليلة إلا أنه ما زال يباشر مهامه.

وأضاف تيلرسون لدبلوماسيين أميركيين كبار وموظفين بالسفارة الأميركية في بروكسل: «رغم أننا لم نحقق انتصارات حتى الآن، إلا أنه يمكنني القول إننا في موقع أفضل كثيراً عما كنا عليه قبل عشرة أشهر للنهوض بمصالح أميركا في أنحاء العالم».

وكان مسؤولون أميركيون قالوا الخميس الماضي: إن البيت الأبيض يخطط لتعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيراً للخارجية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في اليوم التالي إن تيلرسون لن يترك منصبه.

وأعلن تيلرسون أنه سيعلن تغييرات بوزارة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة.