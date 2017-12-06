ترامب ينتصر في معركته الطويلة بشأن حظر السفر

سمحت المحكمة الأميركية العليا بالتطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويهدف بشكل خاص إلى منع دخول المهاجرين من سبعة بلدان إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يشكل انتصاراً لترامب الذي كان يدافع عن هذا الإجراء المثير للجدل باسم مكافحة الإرهاب.

أصدرت المحكمة العليا أمراً يسمح بتنفيذ كامل لأمر حظر السفر المنقح الصادر عن ترامب، بينما لا تزال طعون قانونية قائمة في محاكم أقل درجة.

ويمنع الحظر المنقح معظم المسافرين من سوريا وليبيا وإيران واليمن وتشاد والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا، من دخول الولايات المتحدة.

وأصدرت محاكم أقل درجة قيوداً على التنفيذ الكامل للحظر، قائلة إن ذلك الأمر الصادر عن ترامب يميّز على أساس الجنسية. لكن محامين من إدارة ترامب دفعوا بأن تلك القيود «معيبة بشكل خطير».

وأوضح المحامون أن البلدان المشمولة بالحظر لم تتعاون مع المطالب الأميركية فيما يتعلق بتحديد موثوق به للأفراد وتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصدراً لمخاطر جنائية أو أمنية. وكان من المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 18 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله بسبب طعون في محاكم أميركية. ويُعد الأمر التنفيذي المنقح ثالث محاولة من جانب ترامب لتقييد إصدار تأشيرات جديدة للأشخاص من الدول المشمولة في الحظر. وسوف يستمر الحظر لمدة 90 يوماً ويشمل أيضا وقف إصدار طلبات دخول للاجئين الجدد من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوماً.