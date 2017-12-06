بكتيريا تقتل 36 في جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الصحة أمس وفاة 36 شخصاً في جنوب أفريقيا بعد انتشار بكتيريا ليستريا التي تنتقل للإنسان عن طريق الطعام.

وذكرت الوزارة أنه حتى نهاية الشهر الماضي تأكدت إصابة 557 حالة مقابل نحو 80 حالة سنوياً في الأعوام الأخيرة. ولم يتضح عدد حالات الوفاة التي كانت تحدث عادة في الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها لم تعثر على بؤرة انتشار البكتيريا لكنها تشك في تلوث الغذاء من المصدر، على سبيل المثال في مزارع أو مصانع تجهيز الأغذية.

وقال وزير الصحة آرون موتسواليدي إن المرض انتشر على الأرجح بسبب «منتج غذائي يوزع على نطاق واسع ويستهلكه الناس في مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية».

وداء ليستريا تسببه بكتيريا موجودة في التربة والماء والخضراوات ويصاب به الإنسان عادة عن طريق المنتجات الحيوانية والفواكه والخضراوات الطازجة.

وأعلنت وزارة الصحة أن المرض يسبب أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا ويمكن أن يؤدي للإصابة بالغثيان والإسهال، كما قد تنتقل العدوى إلى مجرى الدم والمخ. ويشكل المرض خطورة أكبر على المواليد وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة.