مقتل قائد القوات الخاصة لـ«طالبان» في أفغانستان

أعلن جهاز المخابرات في أفغانستان، أن قوات الأمن قتلت قائد «القوات الخاصة» في حركة طالبان المعروفة باسم «الوحدة الحمراء» في إقليم هلمند، الأسبوع الماضي. وأوضحت إدارة الأمن الأفغاني، أن الملا شاه والي المعروف كذلك باسم «الملا ناصر» قتل في عملية جوية.

ميدانياً أيضاً، لقي ستة مدنيين، من بينهم امرأة وطفل حتفهم وأصيب 13 آخرون، في انفجار وقع في ننجارهار. وقال الناطق باسم حاكم الإقليم عطاالله خوجياني في بيان: إن المهاجم الانتحاري، الذي كان يرتدي سترة انتحارية ويستقل دراجة بخارية، مليئة بالمتفجرات فجر نفسه، بالقرب من استاد في مدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم.

وكان عضوان من قوات الأمن الأفغانية قتلا، وأصيب سبعة آخرون في 3 انفجارات متتالية، بالقرب من محطة إذاعية وتلفزيونية خاصة في مدينة جلال آباد، أول من أمس.