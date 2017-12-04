مقتل 13 بتصادم قارب صيد مع ناقلة قبالة كوريا الجنوبية

لقي 13 شخصاً حتفهم وفقد اثنان آخران، أمس، بعد اصطدام قارب صيد بناقلة قبل غرقه قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقاً لما ذكره حرس السواحل.

واصطدم قارب الصيد، الذي كان على متنه 20 راكباً واثنان من أفراد الطاقم، بناقلة حمولتها 336 طناً غرب انشيون بالقرب من سيؤول، بحسب خفر السواحل. ولم يتضح سبب الحادث.

وشارك العديد من السفن والمروحيات في عملية بحث لخفر السواحل عن مفقودين. وتم انتشال العديد من الأشخاص من المياه وهم فاقدون للوعي وجرى نقلهم إلى المستشفيات، وأعلن عن وفاة بعضهم في وقت لاحق. كما تم إرسال غواصي إنقاذ للبحث عن قارب الصيد. وأمر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بإجراء عملية بحث وإنقاذ مكثفة، قائلاً من خلال مكتبه إن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ «بشفافية تامة».

ويأتي هذا التصادم بعد أكثر من ثلاث سنوات من غرق العبارة سيؤول، وهي أسوأ كارثة بحرية في كوريا الجنوبية، لقي فيها أكثر من 300 شخص حتفهم، وكان معظمهم مراهقين في رحلة نظمتها إحدى المدارس.