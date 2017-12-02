هزة أرضية قرب موقع نووي كوري شمالي

رصدت هيئة الارصاد الجوية الكورية الجنوبية زلزالا بقوة 5ر2 درجة في كوريا الشمالية، اليوم السبت بالقرب من المكان الذي أجرت فيه بيونغ يانغ مؤخرا اختبارا نوويا، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

ووقع الزلزال في الساعة السابعة و45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة كيلجو، بإقليم "نورث هامجيونج" على بعد حوالي 7ر2 كيلومتر من موقع "بونجي-ري" النووي في نفس الاقليم، طبا لما ذكرته إدارة الارصاد الجوية الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربتها النووية السادسة في الموقع في الثالث من سبتمبر الماضي.

وأضافت الادارة أن الزلزال طبيعي، لكنها تعتقد أنه وقع بعد الاختبار النووي.

وذكر مسؤول بالهيئة، طلب عدم الكشف عن هويته أن "كيلجو منطقة صخرية، حيث لا تحدث بشكل طبيعي زلازل طبيعية. غير أن الزلزال يمكن أن يكون ناجما عن تغييرات جيولوجية، ناجمة عن الانفجار النووي الاخير".

يذكر أنه منذ عام 2006، أجرت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية، بما في ذلك اثنان العام الماضي.