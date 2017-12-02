تركيا تعتقل 62 أجنبياً للاشتباه في صلتهم بـ«داعش»

Ⅶأنقرة- وكالات

اعتقلت السلطات التركية 62 أجنبياً يشتبه بصلاتهم مع تنظيم داعش، خلال عملية قامت بها الشرطة في إسطنبول، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الخاصة دوغان. وأكدت الوكالة أنه يشتبه أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا ليل الخميس- الجمعة قدموا دعماً مالياً إلى أعضاء في تنظيم داعش في مناطق القتال، مضيفة أن إجراءات قد بدأت لترحيلهم. على صعيد متصل، أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، في خطاب متلفز، أن السلطات التركية رحلت أكثر من 50 ألف مقاتل أجنبي كانوا يحاولون دخول تركيا، واعتقلت أكثر من 5000 عضو مفترض في تنظيم داعش، في إطار تصديها للإرهاب. وشدّد يلدريم على أن نهاية نشاطات حزب العمال الكردستانى داخل تركيا قريبة جداً، مضيفاً: «يمكننا أن نقول بسهولة هذا: لا توجد إمكانية لتعافي منظمة إرهابية لحزب العمال الكردستانى».