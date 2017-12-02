16 قتيلاً و100 مفقود في إعصار ضرب الهند وسريلانكا

قُتل 16 شخصاً على الأقل في إعصار قوي ضرب الهند وسريلانكا، وفق ما أعلنت سلطات البلدين، أمس. وأودى الإعصار أوكهي بحياة تسعة أشخاص في الهند، وسبعة آخرين في سريلانكا المجاورة، معظمهم سحقاً تحت أشجار اقتلعتها الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة.

وقالت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان إنّ الهند نشرت سفناً حربية على طول سواحلها الجنوبية الشرقية للعثور على سفن صيد في البحر المضطرب. وذكر مسؤول أنّ نحو مئة شخص على متن هذه المراكب لم يتم العثور عليهم حتى الآن. وأدت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي رافقت الإعصار إلى إغلاق المدارس في شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو. وتُظهر لقطات بثها التلفزيون أعمدة كهرباء مقلوبة وأشجار اقتلعت جنوبي الهند.