بيونغ يانغ: حققنا هدفنا التاريخي وأصبحنا دولة نووية

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها حققت هدفها "التاريخي" وأصبحت دولة نووية.

وقالت بيونغ يانغ في بيان أصدرته اليوم أن الصاروخ الذي أطلقته فجر الأربعاء قادر على الوصول إلى كل مناطق القارة الأميركية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أفادت نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صباح الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان إن كوريا الشمالية أطلقت من منطقة بيونغ سونغ، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، مضيفة أن سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك مسار الصاروخ والمسافة التي قطعها.

من جهتها أعلنت الدفاع الأميركية أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي حلق لمسافة 1000 كم قبل أن يسقط في بحر اليابان، بعد أن ذكرت السلطات اليابانية أن الصاروخ حلق لمدة 50 دقيقة وقد يكون سقط داخل أراضيها.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون بعد اشرافه على اطلاق صاروخ هواسونغ-15 انه يشعر "بالفخر لأننا تمكنا في نهاية المطاف من تحقيق هدفنا التاريخي الكبير وهو استكمال القوة النووية للدولة"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية