منانجاجوا يؤدي اليمين رئيساً لزيمبابوي

أدى إمرسون منانجاجوا اليمين الدستورية رئيساً لزيمبابوي أمس، أمام هتافات آلاف الحاضرين في الاستاد الوطني في هراري، ليسدل الستار على حكم روبرت موغابي الذي استمر 37 عاماً.

وتعهد منانجاجوا وهو يؤدي اليمين بالالتزام بدستور القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وحماية حقوق جميع المواطنين في زيمبابوي الذين يبلغ عددهم 16 مليوناً، كما تعهد بأن الاستثمارات الأجنبية ستكون آمنة في زيمبابوي، فيما تعهد أيضاً بالقضاء على الفساد.

وأضاف في خطاب تنصيبه «سيتعين وضع خيارات رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وتابع منانجاجوا أنه سيعمل على إحياء سوق التصدير لجلب عملات أجنبية تشتد الحاجة إليها.

وأضاف «يجب التوصل إلى حلول حقيقية بصورة ملحة. يجب أن يكون بمقدور الناس الحصول على أرباحهم ومدخراتهم عندما يحتاجون إليها».