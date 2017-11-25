36 مصاباً بزلزال غربي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان غربي إيران فجر أمس.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن 36 شخصاً أصيبوا جراء الزلزال. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة. وبحسب ما نقل المصدر، فقد وقع الزلزال الذي بلغت شدته 4.3 درجات على مقياس ريختر، على عمق عشرة كيلومترات. وأوضح رضا أريائي، أحد مسؤولي منظمة إدارة الكوارث بمحافظة لرستان، أن معظم الإصابات وقعت جراء تدافع الإيرانيين للخروج من منازلهم.