موغابي يرفض التنحي وإجراء عزله اليوم

هدد الحزب الحاكم في زيمبابوي أمس بعزل الرئيس روبرت موغابي في حال لم يقدم استقالته بحلول اليوم الاثنين، وأعلن اختيار نائبه المقال ايمرسون منانغاغوا مرشحاً لانتخابات العام 2018.

وأكد حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية كذلك أنه سيتم طرد غريس زوجة موغابي من صفوفه.

وتوصل الحزب خلال اجتماع في هراري إلى اتفاق بأن يستقيل موغابي من منصبه كرئيس زيمبابوي بحلول ظهر اليوم وإلا فسيواجه إجراءات لعزله.

وقال الناطق باسم الحزب سيمون كايا مويو إن «غريس على لائحة الأشخاص الذين سيتم طردهم من الحزب».

وأشار رئيس الاجتماع أوبرت مبوفو إلى موغابي بالرئيس المنتهية ولايته.

وأعلن الحزب انتخاب منانغاغوا كرئيس له حيث «تم اختياره مرشحا للحزب لمنصب الرئاسة في الانتخابات العامة في 2018».

وهناك خطوة أخرى لتوجيه اتهامات للرئيس وعزله، عندما يجتمع البرلمان غداً.

وقال زعيم المعارضة الرئيسية في البرلمان إن المشرعين بالتأكيد سوف يحركون هذه العملية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن انوسنت غونيز من حزب «إم دي سي-تي» إنهم منخرطون في محادثات مع الحزب الحاكم للتحرك بشكل مشترك.

وقال غونيز «إذا لم يرحل موغابي، فكما تشرق الشمس من المشرق، فإن عملية اتهامه وعزله سوف تنطلق».

وتسببت إقالة منانغاغوا باستحواذ الجيش على السلطة في وقت سابق هذا الأسبوع، في تحرك يبدو أنه طوى صفحة رئاسة موغابي الذي حكم بيد من حديد منذ العام 1980.

واجتمع موغابي مع قادة الجيش أمس في الجولة الثانية من المفاوضات التي تهدف لإقناعه بالتخلي عن السلطة بعد أن حكم البلاد 37 عاما وفقا لما ذكرته صحيفة هيرالد الحكومية.

وفي الصور التي نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني ظهر موغابي بحلة سوداء ورابطة عنق يقف وراء مكتب خشبي ويصافح الجنرالات وقائد الشرطة.