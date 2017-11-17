ضحايا في تصادم بين طائرة وهليكوبتر في إنجلترا

أعربت البريطانية عن خشيتها من سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة تصادم طائرة هليكوبتر مع طائرة مدنية في الجو جنوب شرقي إنجلترا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الطائرتين اصطدمتا فوق مقاطعة باكينغهامشير، مشيرة إلى أن الحطام الناجم عن الحادث سقط بالقرب من منزل ريفي تاريخي، يعود إلى عام 1839.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ للبحث عن ضحايا في محيط منزل وادسون مانور، كما أطلقت طائرة بدون طيار لاستكشاف المكان بحثا عن ناجين.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث، حيث يقع المنزل التاريخي الذي تديره عائلة روتشيلد. وأرسلت السلطات فريقا للتحقيق في الحادث إلى المنطقة.

وقال متحدث باسم شرطة وادي التايمز "إن الضباط موجودون حاليا في موقع الحادث"، مشير إلى أن "القوة تنسق بشأن الاستجابة للحادث الذي وقع في تمام الساعة 12:06" بالتوقيت المحلي.