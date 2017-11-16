7 قتلى و3 مفقودين في فيضانات أثينا

قتل سبعة أشخاص على الأقل، فيما أُعلن ثلاثة آخرون في عداد المفقودين في ماندرا ونيا بيراموس، البلدتين الواقعتين في ضاحية أثينا الكبرى، في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، وفق رجال الإطفاء. وعثرت السلطات على رجل وامرأة في الثمانين ميتين في منزليهما، وثلاث ضحايا آخرين، هم امرأة في الثمانين، ورجل في الخمسين، وآخر في الستين، متوفين أمام منازلهم.

وأعلنت شرطة المرافئ، العثور على جثتين على ساحل اسبروبيرغوس وايلوسيس، المنطقتين الصناعيتين القريبتين من ماندرا، مشيرة إلى أنّ وفاتهما مرتبطة على الأرجح بالفيضان، بحسب معلومات أولية. وأعلن رجال الإطفاء أنّ ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وهطلت أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء على نيا بيراموس وماندرا، الواقعتين على سفح جبل باتيراس على بعد 50 كلم غرب أثينا، ما أدى إلى طمر هذه البلدات تحت سيل من الوحول. وعبّر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في تغريدة عن حزنه العميق على الضحايا، معلناً إرسال فريق حكومي لتنسيق العمليات لمواجهة هذه الفيضانات الكارثية.

وأكّد المسؤول المحلي يانيس فاسيليو لإذاعة سكاي، أنّ شلالات من الوحل بحجم غير مسبوق، لا تزال تتدفق في ماندرا، والوضع في غاية الصعوبة، لا بد في البدء من وقف المياه.