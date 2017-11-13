زلزال بقوة 6.8 درجة يقع قبالة كوستاريكا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع قبالة ساحل كوستاريكا قرب العاصمة سان خوسيه مساء الأحد. .

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترا جنوب غربي سان خوسيه وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقع الزلزال عند الساعة 8,28 مساء بالتوقيت المحلي (02,28 ت غ) في المنطقة الساحلية المطلة على المحيط الهادي، وعلى عمق 20 كيلومتر بالقرب من بلدة جاكو التي تعتبر مقصدا للسياح وتشتهر بشطآنها.

ولم يصدر مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي اي انذار.

وشعر السكان في العاصمة سان خوسيه بالأبنية تهتز وتتمايل لأقل من دقيقتين، كما افادت وسائل اعلام محلية ان السكان شعروا بالزلزال في كل انحاء كوستاريكا.

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