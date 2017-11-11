ترامب يندّد بــ«أوهام دكتاتور بيونغيانغ»

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بما أسماها «أوهام دكتاتور بيونغيانغ»، مشيراً إلى أنّ قارة آسيا لا يمكن أن تعيش تحت تهديده. وقال في كلمة أمام قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في دانانغ بفيتنام، أمس، إن مستقبل هذه المنطقة وسكانها الرائعين لا يمكن أن يكون مرتهناً لأوهام دكتاتور بالغزو العنيف والابتزاز النووي.

بدوره، أعلن البيت الأبيض، أنّ ترامب لن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيتنام، على هامش قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع كما أنه لن يعقد بسبب صعوبة في التوفيق بين جداول الأعمال من الجانبين، وذلك قبل دقائق على هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية في دانانغ بفيتنام.

وكان ترامب أشار بوضوح إلى اللقاء مع نظيره الروسي خلال لقائه صحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد. وقال: «أعتقد أنه من المقرر أن التقي بوتين، نحن نريد الحصول على دعمه حول كوريا الشمالية.

عقوبات

في السياق، أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أمس، أنّه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة بكل صرامة على كوريا الشمالية. وقال آبي للصحافيين بعد اجتماع مع بوتين على هامش قمة المنتدى: «بالنسبة لكوريا الشمالية اتفقنا على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة بكل صرامة ومواصلة التعاون الوثيق».

تدريبات

إلى ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إنّه سيشارك مع ثلاث حاملات طائرات أميركية بمجموعاتها القتالية في تدريبات تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وأفادت رئاسة الأركان المشتركة في بيان، بأنّ سفناً من البحرية الكورية الجنوبية ستشارك في التدريبات قبالة السواحل الشرقية. وأضاف البيان أنّ سبع سفن كورية جنوبية تشمل سفناً حربية مزودة بنظام إيجيس ستشارك في التدريبات مع 14 سفينة أميركية.

ولفت بيان الجيش الكوري الجنوبي، إلى أنّ هذه التدريبات رد على الاستفزازات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، وإظهار أن أي تطورات على هذا الصعيد ستواجه قوة ساحقة. ومن المقرّر أن يتدرّب البلدان على عمليات جوية وضربات مدفعية جوية وحراسة حاملات الطائرات، لاختبار قدرتها على تنفيذ مثل هذه العمليات في مهام مشتركة.