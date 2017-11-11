«يونسكو» تعتمد مديرتها الجديدة

أقرّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» رسمياً، أمس، انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة الدولية.

واعتمد المؤتمر في جلسته نتائج التصويت الذي جرى 13 أكتوبر الماضي في المجلس التنفيذي لـ«يونسكو».

وحصلت أزولاي على 131 صوتاً من أصل 184 مقترعاً، بينما تبلغ الأغلبية المطلوبة 76 صوتاً.

وأزولاي ثانية امرأة تشغل هذا المنصب، بعد إيرينا بوكوفا التي تنهي ولايتها على رأس المنظمة.

وستتولى ازولاي مهامها رسمياً على رأس «يونسكو» 13 نوفمبر الجاري في احتفال رسمي في مقر المنظمة بباريس.

وبعد إعلان النتائج، أعربت ازولاي أمام مندوبي المؤتمر العام عن فخرها وحماسها لفكرة خدمة هذه المنظمة، مضيفة: «مهمة يونسكو تتسم بالحداثة الواضحة وعلينا أن نجعل المنظمة وعملها بمستوى هذه الحداثة، أفكر بكل الذين بينكم يرون بوضوح الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمة لكنهم يدركون إلى أي درجة لا يمكن الاستغناء عنها، وإلى أي درجة هي أساسية للتصدي للتحديات التي يواجهها عالمنا ويرغبون في المشاركة في أجواء تعمها الوحدة والصفاء ليتاح لها ممارسة مهامها على أفضل وجه».