"أبل" تعرض مساعدة «اف بي اي» لفك شيفرة هاتف سفاح تكساس

قالت شركة أبل الأميركية إنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي فوراً لتقديم مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون يملكه «سفاح تكساس» الذي قتل 26 شخصاً بإطلاق نار داخل كنيسة منذ أيام. وقال موقع ذي فيرج إن منفذ الهجوم كان يحمل هاتف «آيفون»، يتوفر على معلومات حساسة بخصوص الفترة التي سبقت إطلاق النار.

وهاجم منفذ العملية كنيسة تكساس، حيث فتح النار على عدد كبير من مرتاديها فقتل 26 شخصا. وكان مكتب «اف بي آي» ألقى باللوم، الأربعاء، على الشركة الأميركية (دون ذكر أبل بالاسم)، حيث قال كريستوفر كومبس، عميل بمكتب التحقيقات، إن «القانون لا يتيح حل هذا النوع من المسألة.

لذلك يجب اللجوء إلى الشركة م ن أجل فك شيفرة الهاتف». وذكر كومبس في مؤتمر صحافي «القانون يمنعنا من دخول واقتحام هواتف الأشخاص»، وتابع «أستطيع أن أؤكد لكم أننا نعمل بجد للوصول إلى الهاتف».

وسبق لأبل أن انتصرت في معركتها ضد «اف بي آي»، بعد أن أصدر قاضٍ في نيويورك، قراراً اعتبر بموجبه أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة أبل مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون يملكه شخص نفذ هجوماً إرهابياً في كاليفورنيا، وتمكن مكتب التحقيقات فيما بعد بفك قفل الهاتف دون اللجوء إلى أبل.