«الأطلسي» يعزّز قواته في أفغانستان بـ3 آلاف جندي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، في بروكسل، أن الحلف قرر تعزيز قواته التي تقدم المشورة والمساعدة إلى القوات الأفغانية بزيادة عديدها من 13 إلى 16 ألف جندي.

وأكّد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف الأطلسي، أنّ عدد الجنود سيصبح 16 ألفاً وسيركز على التدريب، لاسيما للقوات الخاصة ومساعدة الجيش الأفغاني على تطوير قوته الجوية والتدريب في المدارس الحربية. ومن المتوقع اتخاذ قرار زيادة عديد قوات الحلف في أفغانستان رسمياً، غداً الخميس، غداة اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء الـ 29 في بروكسل. وأوضح ستولتنبرغ أنّ قوات الدعم الإضافية يأتي نصفها من الولايات المتحدة والنصف الآخر تقريباً من دول الحلف الأخرى وشركائها.