مقتل جندي أميركي في أفغانستان

أعلنت القوات الأميركية أمس وفاة جندي أميركي متأثراً بجروحه في أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد العسكريين الأميركيين القتلى في هذا البلد منذ مطلع العام إلى 12.

وأعلنت القوات الأميركية أن جندياً أميركياً، لم تكشف اسمه، «توفي متأثراً بجروح أصيب بها خلال عمليات» عسكرية، السبت، في ولاية لوغار في شرق أفغانستان. ويأتي الإعلان عن مقتل الجندي الأميركي بعد أيام عدة من مقتل جندي آخر في حادث تحطم مروحية في الولاية نفسها، جرح فيه ستة جنود آخرين.

وينحصر دور الجنود الأميركيين في العمليات غير القتالية في أفغانستان منذ نهاية العام 2014 حين انسحبت القوات القتالية لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وهو ما جعل مقتل جنود أميركيين في أرض القتال نادراً منذ تلك الفترة.