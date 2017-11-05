مستشار في حملة ترامب يعترف بإجراء اتصالات مع مسؤولين روس

المصدر:
  • واشنطن - وكالات
التاريخ:
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اعترف مستشار في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية بأنه اجتمع مع مسؤولين حكوميين روس عام 2016، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أشارت فيه إلى شهادة لهذا المستشار أمام لجنة في الكونغرس.

وكان كارتر بايغ المصرفي والضابط السابق في البحرية الذي قدم المشورة لترامب حول السياسة الخارجية، قد نفى أو تجنب الإجابة في مقابلات سابقة مع الصحيفة حول ما إذا كان قد التقى مسؤولين روساً أم لا.

ويأتي هذا التطور بعد أيام على وضع المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت وأحد مساعديه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد توجيه اتهامات لهما بالقيام بعمليات تبييض أموال متصلة بتحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر في المزاعم حول تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

ويجري الكونغرس الأميركي أيضاً ثلاثة تحقيقات منفصلة في هذه المزاعم التي تلاحق ترامب منذ انتخابه، وهو ما ينفيه ترامب بشدة.

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